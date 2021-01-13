Государственный санаторий «Леденгск» в Бабушкинском районе станет акционерным обществом

13.01.2021 [Экономика]

Государственное предприятие Вологодской области «Санаторий «Леденгск» приватизировано путем преобразования в акционерное общество с одноименным названием. Соответствующее распоряжение департамента имущественных отношений от 30 декабря 2020 года опубликовано на сайте регионального правительства. 

Единственным учредителем АО является Вологодская область в лице департамента имущественных отношений, уставной капитал создаваемого общества — 103 318 100 рублей. Гендиректором АО  «Санаторий «Леденгск» назначен Алексей Широков, ранее занимавший должность директора государственного предприятия. 

Санаторий «Леденгск» расположен в селе имени Бабушкина Вологодской области. В 1989 году там на базе районного пассажирского автотранспортного предприятия был открыт амбулаторный профилакторий. В ходе медицинских осмотров врачи обратили внимание на то, что многие водители страдают болями в позвоночнике. Зная о свободно изливающейся в этой местности из глубинных скважин рассольной воде и осведомившись о её лечебных свойствах, медики предложили открыть на базе предприятия небольшую лечебницу с ваннами. В 1991 году амбулаторный профилакторий переведён в режим стационарного. В 1994 году профилакторий «Леденгск» преобразован в государственное предприятие Вологодской области «Санаторий «Леденгск».

Судя по сайту учреждения, в «Леденгске» проводится бальнеолечение, иглорефлексотерапия, массаж. Кроме того,  введены пелоидотерапия местными грязями, гирудотерапия, лечебная физкультура, фитотерапия, ароматерапия, детензортерапия, ингаляторий, кабинет физиопроцедур, есть лечебные души.

Тэги: санатории, приватизация

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