Прокуратура обязала администрацию села имени Бабушкина привести в порядок памятник Ивану Бабушкину

Прокуратура обнаружила нарушения законодательства об охране памятников в селе имени Бабушкина Вологодской области. Постамент бюста революционеру, в честь которого назвали райцентр, разрушается. Между тем, установленный в 1956 году памятник имеет имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

— Надзорными мероприятиями установлено, что органами местного самоуправления сельского поселения, являющегося собственником, не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия, поскольку постамент, на котором установлен памятник, имеет трещины, в цементном основании постамента имеются множественные сколы, что свидетельствует о его ненадлежащем состоянии. Кроме того, закрепленная на памятнике информационная надпись не в полной мере соответствует предъявляемым законом требованиям, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес главы администрации сельского поселения Бабушкинское ведомством было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Отмечается, что районная прокуратура держит на контроле принятие властями мер к устранению выявленных нарушений.