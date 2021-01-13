62-летнего вологжанина приговорили к шести годам колонии за покушение на убийство собутыльника

В Вологде суд огласил приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство собутыльника.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в квартире потерпевшего на улице Герцена ночью 7 июня 2020 года. Обвиняемый был там со своей подругой. Все они были пьяны. В ходе возникшего конфликта подсудимый из ревности ударил хозяина квартиры ножом в живот, а затем в грудь, причинив опасные для жизни ранения.

«После нанесенных ударов мужчина препятствовал находившейся на месте происшествия женщине вызвать бригаду скорой медицинской помощи, а пострадавшему желал умереть. После этого подсудимый покинул место преступления, полагая, что потерпевший от полученных телесных повреждений скончается. Однако пострадавшему все же была оказана квалифицированная медицинская помощь и его жизнь медикам удалось спасти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима.