Открытый поэтический микрофон пройдёт в Вологде 16 января

13.01.2021 [Культура]

Открытый поэтический микрофон пройдёт в Вологде 16 января. Мероприятие будет посвящено 85-летию поэта Николая Рубцова, которое отмечается в этом году.

Участники будут читать стихи Рубцова, а также представят публике свои произведения. Стать участником может любой желающий. Регламент выступления - 7 минут. Необходима предварительная запись. 

Начало мероприятия 16 января в 18:00 в городской библиотеке №6 «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, ул. Пролетарская, д. 73.

Предварительная запись на участие: в группе мероприятия в социальной сети или по телефону 72-01-79.

Вход свободный.

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