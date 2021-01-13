Вологжанку, которая при задержании укусила полицейского за руку, осудили условно

В Вологде суд огласил приговор 43-летней местной жительнице, признанной виновной в применении насилия к полицейскому.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Конева вечером 6 августа 2020 года. Полицейские прибыли туда по сообщению о скандале между соседями. Вызвавшая их женщина рассказала, что подсудимая побила её и угрожала расправой, используя предмет, похожий на металлический порог. Обвиняемая была пьяна и вела себя агрессивно.

«Самостоятельно проследовать в служебный автомобиль она отказалась, тогда полицейский взял женщину под локоть для сопровождения, тогда подозреваемая укусила его за кисть правой руки и предприняла попытку снова его укусить за руку, когда они ожидали лифт. Вологжанку доставили в отдел полиции, а полицейский был вынужден обратиться в травмпункт за медицинской помощью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подсудимой назначено наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.