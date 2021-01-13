Житель Сокола угнал машину, въехал на ней в сугроб и не смог выбраться

13.01.2021 [Происшествия]

В Соколе полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне «ВАЗ-21063» у 76-летнего пенсионера. Потерпевший рассказал, что машина пропала от его дома на улице Рабочей.

«Оперативный дежурный составил ориентировку на автомобиль и направил нарядам полиции, дежурившим в городе. В ходе отработки территории сотрудники патрульно — постовой службы заметили, как неизвестный выталкивает схожий по ориентировке автомобиль из сугроба. Увидев патрульную машину, молодой человек бросился бежать, но был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Юношу доставили в отдел полиции, где он признался, что завёл машину, замкнув провода. Выехав на дорогу, он не справился с управлением и застрял в сугробе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон, ДТП

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