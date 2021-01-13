Выставка картин устьянского художника Владимира Баринова откроется в Вологде 14 января

Выставка «Родные сердцу уголки» художника Владимира Баринова откроется в центре писателя Василия Белова в Вологде 14 января.

В экспозицию вошли работы, написанные в 2015-2019 годах. На картинах изображены вологодские деревни, северная природа и старинные храмы.

– Владимир Фадеевич родился 2 января 1955 года в посёлке Лесозавод Усть-Кубинского района Вологодской области. Специального художественного образования не имеет. Немного рисовал в детстве. Более серьезно занялся живописью уже в зрелые годы. Объехал с пленэрами почти всю вологодчину. С персональными выставками бывал во многих городах и поселках области. Участник ежегодных пленэрных, районных, а также областных выставок. В настоящее время на пенсии. Живёт в Устье, – говорится об авторе в анонсе мероприятия.

Картины Владимира Баринова находятся в частных коллекциях не только односельчан, но и жителей Вологодской области, городов Санкт-Петербурга, Москвы и за рубежом.

Желающие смогут приобрести понравившиеся работы художника.

Посетить выставку можно до 17 марта по адресу: Вологда, ул. Щетинина, 5 в часы работы центра писателя Василия Белова – понедельник-пятница: с 10:00 до 19:00, выходные дни – суббота и воскресенье.

Вход свободный.

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