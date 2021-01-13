Выставка картин Евгения Безгубова открылась в Вологодской областной библиотеке

Выставка «Времена…» Евгения Безгубова работает в арт-галерее «Атриум» в помещении Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.

Основное место в экспозиции заняли пейзажи, изображающие природу в разные времена года.

Евгений Безгубов родился в Пскове, окончил Бугурусланское летное училище. Много лет занимается живописью. Это уже вторая выставка художника в стенах областной библиотеки.

– На прошлой выставке многие узнавали родные вологодские места на моих картинах, хотя писал я их очень далеко, – рассказывает Евгений Иванович. – Сейчас я стараюсь быть ближе: ищу и изображаю уголки природы, так похожие на местечки моего далекого детства.

Посетить выставку можно бесплатно до 30 января по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 1 в часы работы библиотеки: с 10:00 до 20:00 часов в будни (кроме пятницы) и с 10:00 до 18:00 в выходные.

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