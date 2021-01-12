Житель Вытегорского района угнал автомобиль собутыльника, не справился с управлением и съехал в кювет

12.01.2021 [Происшествия]

В Вытегорском районе полицейские раскрыли угон.

Потерпевший — 20-летний житель посёлка Депо рассказал, что оставил свой «ВАЗ-2107» возле дома знакомого, а позже машина пропала. В тот же день угнанный транспорт нашли в кювете недалеко от посёлка. Подозреваемым в краже оказался 21-летний знакомый потерпевшего. Мужчину задержали.

«В беседе с оперативниками задержанный пояснил, что отдыхал в компании друзей вместе с заявителем. Выйдя из дома на улицу, он увидел автомобиль своего приятеля с ключами в замке зажигания. Решив прокатиться до города, молодой человек выехал на трассу, но, не справившись с управлением, съехал в кювет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон

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