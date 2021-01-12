В Великом Устюге сестру и брата оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС

В Великом Устюге суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы и её 32-летнего брата, обвиняемых в применении насилия в отношении полицейского. Инцидент произошёл у дома № 4 на улице Щелкунова ночью 30 апреля 2020 года.

«Как пояснили в Великоустюгском районном суде, в ту ночь сотрудники полиции обнаружили на обочине автомобиль ВАЗ-2107, на передних боковых стеклах которого были установлены предметы в виде цветной пленки с недопустимой светопропускаемостью. В ходе оформления административного материала в отношении водителя к полицейским подошли его знакомые и попытались воспрепятствовать законной деятельности одного из сотрудников», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимая схватила полицейского за лицо, причинив ссадины, а её брат не менее двух раз ударил потерпевшего по лицу.

В суде защитники обвиняемых ходатайствовали о прекращении уголовного дела, поскольку те впервые совершили преступление средней тяжести, раскаялись в содеянном и принесли потерпевшему извинения. Потерпевший поддержал ходатайство.

С учётом мнения сторон, подсудимым назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей каждому. Постановление вступило в законную силу.