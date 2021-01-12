На флешмобе «Автоёлка» в Череповце инспекторы ГИБДД выписывали штрафы за тонировку

В Череповце во время флешмоба «Автоёлка» на парковку у торгового центра «Лента» приехали сотрудники ГИБДД и начали штрафовать участников за нарушение правил тонировки, сообщает gorodche.ru.

— Мы не за пропаганду тонировки, нет. Это выбор каждого человека. Вы нас не сломали, мы все ровно провели мероприятие на уровне. Мы не за нарушение ПДД, а за более лояльное отношение к участникам мероприятия. Но с таким отношением будущего нет, — пишет в своем аккаунте в Instagram организатор флешмоба Александр Маков (ред. - орфография автора сохранена).

Флешмоб состоялся 9 января, по оценкам организаторов, в нем приняли участие около 290 машин. Среди участников были приезжие из Москвы, Санкт-Петербурга.