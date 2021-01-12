Вологжанин испортил продукты в супермаркете, а после попытался вынести оттуда обувь

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя, испортившего продукты в супермаркете на Окружном шоссе.

Мужчина ходил по отделам магазина, брал с полок алкоголь и продукты, употреблял их в пищу, а остатки и упаковки прятал в карманы. После он сунул под одежду обувь, которая также продавалась в супермаркете, и попытался выйти, не оплатив товар. Сумма ущерба составила 3500 рублей.

«Вологжанин 1996 г.р. пояснил, что не считает свое поведение предосудительным, а посчитал, что если будет вести себя в торговом зале естественно, то на него никто не обратит внимание и его действия останутся не замеченными», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для принятия процессуального решения.