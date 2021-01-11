Уроженец Вологодской области Денис Спицов выиграл масс-старт лыжной гонки «Тур де Ски»

На последнем этапе лыжной многодневки уроженец Вожеги Денис Спицов одержал победу в гонке с общего старта на 10 километров свободным стилем, показав результат 22:41.0. Вторым в гору Валь-ди-Фьемме поднялся Александр Большунов, третим стал француз Мауриса Манифика.

Сразу после финиша Спицов в интервью Матч ТВ рассказал о своих эмоциях.

— Во-первых, огромное спасибо Саше Легкову, вчера он позвонил, поддержал, это помогло. Его схема «раз-два, раз-два» сработала. Что это значит? Не думать ни о чем, шагать в темп. Вчера я очень сильно расстроился и потерял надежду, потому что 28 секунд отставания это очень много. И как раз для Манифика это оказалось много, не хватило побороться за второе место.

С победой вологодского лыжника на своей страничке в ВКонтакте поздравил и губернатор Олег Кувшинников, пожелав ему дальнейших успехов.

В общем зачете «Тур де Ски», который в этом году прошёл в двух странах, Швейцарии и Италии, с 1 по 10 января, Спицов занял третье место. Победу второй год подряд одержал Александр Большунов, второй — Мауриса Манифика из Фрвнции.