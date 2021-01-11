Лекции, посвящённые русским иконам, проводятся в Череповце

Цикл лекций «Мир русской иконы» проводит Художественный музей Череповца в Выставочном зале на улице Юбилейной.

– Собрание, которое хранится в Художественном музее, считается одним из лучших в Вологодской области, – говорится на странице музея. – В его состав входят памятники лицевого шитья, скульптура, рукописные и первопечатные книги и иконы. Некоторые из них представляли русскую духовную культуру на выставках в Генуе, Флоренции, Ватикане, Японии, на Кипре. Самые древние из представленных памятников восходят к 14-16 векам.

На время ремонтных работ в Художественном музее экспозиция «Мир русской иконы» переехала в Выставочный зал по адресу: Юбилейная, 36. С 3 января здесь можно увидеть бесценные памятники древнерусского искусства. Здесь же продолжился цикл лекций, на которых посетители учатся «читать» иконы.

Так, например, 6 января заведующая Художественным музеем Светлана Пономарёва провела лекцию по иконографии Рождества Христова, а в воскресенье, 17 января, пройдёт лекция по Богородичной иконографии.

Начало лекции по православной иконографии Богородицы 17 января в 13:00. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (8202) 26-48-03. Адрес: Череповец, ул. Юбилейная, 36.

Стоимость посещения: 150 рублей — полный билет, 130 рублей — льготный, 120 рублей — социальный (пенсионный).

Возрастных ограничений нет.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись предыдущей лекции: