59- летного жителя Грязовца будут судить за незаконный оборот маковой соломы

11.01.2021 [Происшествия]

В Грязовце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

30 сентября 2020 года правоохранители остановили автомобиль «ВАЗ-2114», в котором находились водитель и два пассажира.

«В ходе осмотра салона транспортного средства на заднем сиденье в пакете были обнаружены фрагменты растений. Изъятое вещество направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. По заключению экспертов изъятое вещество является наркотическим средством маковая солома общим весом 475 грамм», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Выяснилось, что наркотики принадлежат одному из пассажиров. Мужчину задержали. Он признался, что собирал мак на огородных участках для личного потребления.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Тэги: наркотики

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