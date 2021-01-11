Турпоток на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге упал в два раза

11.01.2021 [Общество]

С 31 декабря по 10 января Великоустюгский район посетили 55 475 человек. Из них 6,5 тысяч человек — туристы (те, кто жил в гостиницах и провел несколько дней), 48,9 тысяч человек — экскурсанты (посетители музеев и экскурсионных программ).

Как отмечают в областном правительстве, турпоток на родину Деда Мороза в этом году, по сравнению с предыдущим, уменьшился практически в два раза.

— Значительное снижение произошло за счет туристов, прибывающих автобусным транспортом. Так, в текущий период было принято 19 автобусов из Нижегородской и Кировской областей, в прошлый же сезон мы приняли 159 автобусов. Снижение произошло более, чем в восемь раз. При этом количество специализированных поездов составило 14, что в целом находится на уровне прошлого года, — пояснил в ходе оперативного совещания и. о. начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Климанов. 

Он также отметил, что все мероприятия проводились с учетом требований Роспотребнадзора. 

Ранее NewsVo сообщал, что в новогодние праздники Вологду посетили около 6,1 тысяч туристов и более 24 тысяч экскурсантов.

Тэги: Туризм, Дед Мороз

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире
Никольчанин на охоте случайно застрелил человека
29-летний мужчина погиб при пожаре в Вологодском районе
11.01.2021 [Общество]

В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов

1203
0
11.01.2021 [Общество]

Жители Сокола жалуются на замерзшие водоразборные колонки

299
0
11.01.2021 [Происшествия]

Депутат Алексей Коновалов из-за поступающих его близким угроз удалил из соцсети видео драки в магазине Сокола

728
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

59- летного жителя Грязовца будут судить за незаконный оборот маковой соломы
Турпоток на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге упал в два раза
Трагикомедию «Афроамериканец» снимают в Вологодской области
В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже
В новогодние праздники Вологду посетили около шести тысяч туристов
В Соколе открыли новую школу
Четыре человека погибли на пожарах в Вологодской области за новогодние выходные
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6999
0
09.01.2021 [БлогоVO]

Читаю ленту, на добрую половину состоящую из москвичей и жителей других российских городов, и там все как до ковида

1034
0
10.01.2021 [Обзор Прессы]

Одна снежинка — еще не снег… Доброе утро. Фрагмент выпуска от 04.01.2021

367
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика