Турпоток на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге упал в два раза

С 31 декабря по 10 января Великоустюгский район посетили 55 475 человек. Из них 6,5 тысяч человек — туристы (те, кто жил в гостиницах и провел несколько дней), 48,9 тысяч человек — экскурсанты (посетители музеев и экскурсионных программ).

Как отмечают в областном правительстве, турпоток на родину Деда Мороза в этом году, по сравнению с предыдущим, уменьшился практически в два раза.

— Значительное снижение произошло за счет туристов, прибывающих автобусным транспортом. Так, в текущий период было принято 19 автобусов из Нижегородской и Кировской областей, в прошлый же сезон мы приняли 159 автобусов. Снижение произошло более, чем в восемь раз. При этом количество специализированных поездов составило 14, что в целом находится на уровне прошлого года, — пояснил в ходе оперативного совещания и. о. начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Климанов.

Он также отметил, что все мероприятия проводились с учетом требований Роспотребнадзора.

Ранее NewsVo сообщал, что в новогодние праздники Вологду посетили около 6,1 тысяч туристов и более 24 тысяч экскурсантов.