Суд арестовал жителя Устья, подозреваемого в убийстве собутыльника

11.01.2021 [Происшествия]

Суд заключил под стражу 39-летнего жителя посёлка Устье, подозреваемого в убийстве собутыльника.

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 7 января 2021 года. Между пьяными мужчинами произошла ссора, в результате которой подозреваемый ударил собутыльника ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Арестованный был ранее судим за тяжкое преступление и освободился из мест лишения свободы в сентябре 2020 года.

«Суд пришел к выводу, что мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей, которые являются его приятелями», - сообщает областная пресс-служба судов. 

Мера пресечения избрана подозреваемому на период предварительного следствия, по 7 марта 2021 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: убийство, арест

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