В Вологде служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже

В Вологде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже чужой барсетки с деньгами.

Потерпевший — 48-летний местный житель — рассказал, что обедал в кафе в Заречной части города. Уходя, он забыл свою сумку на столе. Вернувшись, мужчина понял, что барсетка пропала. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

«В ходе осмотра места происшествия бельгийская овчарка по кличке Центавр взяла след и привела полицейских домой к злоумышленнику. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Вологде для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В ходе допроса 30-летний задержанный рассказал, что нашёл в сумке деньги, которые потратил на личные нужды, и документы, которые оставил примерно в 400 метрах от заведения, чтобы их нашли прохожие и отнесли в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Барсетку с документами вернули потерпевшему.