304 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области

10.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 304 новых случая коронавирусной инфекции, 308 человек выздоровели. Смертельных исходов от коронавируса в Вологодской области за минувшие сутки не зафиксировано.

Такие данные 10 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 26 549 пациентам. Большая часть из них — 21 911  человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 469 случаях.

Скриншот сайта коронавирус.рф от 10 января

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