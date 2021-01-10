304 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявили 304 новых случая коронавирусной инфекции, 308 человек выздоровели. Смертельных исходов от коронавируса в Вологодской области за минувшие сутки не зафиксировано.

Такие данные 10 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 26 549 пациентам. Большая часть из них — 21 911 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 469 случаях.

