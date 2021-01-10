Мужчина пытался украсть сумки из боксов для хранения вещей в супермаркете в Вологде

Сигнал с кнопки тревожной сигнализации в супермаркете на улице Ленинградской в Вологде поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны 9 января около 19:30.

– К прибывшим на вызов росгвардейцам обратились работники торговой точки и указали на одного из посетителей, – сообщается в пресс-релизе. – Мужчина подобрал ключ к одному из боксов для хранения личных вещей граждан, установленных при входе, и пытался похитить оттуда личные вещи другой покупательницы.

Однако сама покупательница вовремя заметила действия незнакомца и сделала ему замечание. В ответ на это мужчина начал нецензурно браниться и устроил скандал.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали нарушителя, установили его личность и выяснили, что этот 42-летний мужчина нигде не прописан и уже находится в розыске по подозрению в совершении нескольких краж.

Задержанного передали сотрудникам полиции.