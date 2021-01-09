Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске

Дом № 2 по улице Васинова в Белозерске сгорел в ночь на 9 января. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Сигнал о возгорании в деревянном доме, который не эксплуатировался более десяти лет, поступил в 23.49. На момент прибытия первого пожарного подразделения кровля и внутренняя часть постройки горели открытым пламенем. Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Известно, что перед возгоранием в дом вошли четверо мужчин, чтобы там выпить. Через какое-то время двое из них ушли. Один из оставшихся покинул дом во время пожара, его 45-летний друг погиб.

— Погибший вел асоциальный образ жизни, не имел прописки и документов, за исключением справки об освобождении из колонии, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Рассматриваются две версии пожара: неосторожное обращение с огнем, либо поджог.