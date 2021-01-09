Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске

09.01.2021 [Происшествия]
Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске

Дом № 2 по улице Васинова в Белозерске сгорел в ночь на 9 января. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Сигнал о возгорании в деревянном доме, который не эксплуатировался более десяти лет, поступил в 23.49. На момент прибытия первого пожарного подразделения кровля и внутренняя часть постройки горели открытым пламенем. Общая площадь пожара составила 54 квадратных метра.

Известно, что перед возгоранием в дом вошли четверо мужчин, чтобы там выпить. Через какое-то время двое из них ушли. Один из оставшихся покинул дом во время пожара, его 45-летний друг погиб.

— Погибший вел асоциальный образ жизни, не имел прописки и документов, за исключением справки об освобождении из колонии, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Рассматриваются две версии пожара: неосторожное обращение с огнем, либо поджог. 

Тэги: пожар
Фото пресс-службы областного УМЧС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
Три ДТП произошли на трассе Чекшино-Тотьма-Никольск в Вологодской области 2 января
Вологодский бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств по мнению «Афиша Daily»
Двое пьяных вологжан катались на тележках в торговом центре на Пошехонском шоссе
В Череповце собака вытащила девочку на проезжую часть прямо под машину
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире
06.01.2021 [Происшествия]

Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе

3628
0
02.01.2021 [БлогоVO]

Деревни, села, поселки и малые вымирающие города — идеальная площадка для малого предпринимательства

1538
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

306 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске
В Кадуйском районе полицейские подобрали на трассе пьяного пешехода и помогли поймать попутку
Житель Великоустюгского района похитил чугунные плиты с печки в дачном доме
Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6687
0
09.01.2021 [БлогоVO]

Мой муж задыхается, пока дышит кислородом его сосед

326
0
05.01.2021 [Обзор Прессы]

Вологда. Тихий рождественский разговор | РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

941
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика