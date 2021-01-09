В Кадуйском районе полицейские подобрали на трассе пьяного пешехода и помогли поймать попутку

Вблизи деревни Заозерье в Кадуйском районе инспекторы ГИБДД заметили мужчину, который шел по проезжей части. На его одежде не было световозвращающих элементов, и пешеход был практически не заметен в темноте.

— Полицейским он рассказал о том, что направляется домой в г. Череповец. На улице -11°, темно, мужчина не трезв, без шапки, в темной одежде, без световозвращающих элементов, а до г. Череповца более 40 км. Оставить его на трассе сотрудники просто не имели права! Доставив до «границы» Кадуйского района, полицейские помогли найти попутную машину до города, — сообщается в группе ОМВД по Кадуйскому району в соцсети.

Правоохранители отмечают, что пешеходу также придется заплатить штраф за передвижение по трассе без световозвращающих элементов.