Житель Великоустюгского района похитил чугунные плиты с печки в дачном доме

18-летнего жителя Великоустюгского района подозревают в краже из дачного дома. Молодой человек разломал печь и похитил чугунные плиты.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Великого Устюга и рассказала, что с ее дачи в деревне Черная пропали чугунные плиты и дверцы от печки. Сумму ущерба хозяйка оценила в 5,5 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 18-летний житель района.

— Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что хотел заработать денег на бензин. Похищенное имущество погрузил в машину, отвез в ближайший пункт приема металла и сдал за 500 рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».