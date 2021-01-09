Житель Великоустюгского района похитил чугунные плиты с печки в дачном доме

09.01.2021 [Происшествия]
Житель Великоустюгского района похитил чугунные плиты с печки в дачном доме

18-летнего жителя Великоустюгского района подозревают в краже из дачного дома. Молодой человек разломал печь и похитил чугунные плиты.

В полицию обратилась 62-летняя жительница Великого Устюга и рассказала, что с ее дачи в деревне Черная пропали чугунные плиты и дверцы от печки. Сумму ущерба хозяйка оценила в 5,5 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 18-летний житель района. 

— Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что хотел заработать денег на бензин. Похищенное имущество погрузил в машину, отвез в ближайший пункт приема металла и сдал за 500 рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Тэги: кража
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
Три ДТП произошли на трассе Чекшино-Тотьма-Никольск в Вологодской области 2 января
Вологодский бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств по мнению «Афиша Daily»
Двое пьяных вологжан катались на тележках в торговом центре на Пошехонском шоссе
В Череповце собака вытащила девочку на проезжую часть прямо под машину
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире
31.12.2020 [Культура]

Новогодняя афиша Вологодской области

3661
0
08.01.2021 [Происшествия]

В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола

1367
0
08.01.2021 [Общество]

Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен

695
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

306 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
Бездомный мужчина погиб при пожаре в Белозерске
В Кадуйском районе полицейские подобрали на трассе пьяного пешехода и помогли поймать попутку
Житель Великоустюгского района похитил чугунные плиты с печки в дачном доме
Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6687
0
09.01.2021 [БлогоVO]

Мой муж задыхается, пока дышит кислородом его сосед

325
0
05.01.2021 [Обзор Прессы]

Вологда. Тихий рождественский разговор | РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

941
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика