В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола

08.01.2021 [Происшествия]

В интернете появилась видеозапись драки, произошедшей в одном из продуктовых супермаркетов Сокола. Депутат Гордумы Вологды Алексей Коновалов, опубликовавший видео на своей странице в соцсети, утверждает, что участниками потасовки были воспитанники городской секции бокса, которой руководит Яков Богуславский. 

— Хочу верить, что будет проведена внутренняя проверка и виновные понесут заслуженное наказание. В спортивной среде сегодняшняя драка — громкое дело. В любом случае, истинный спортсмен никогда не распустит руки. Хороший парень, всегда хороший. Драться нельзя, — пишет Коновалов. 

Тэги: драка

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