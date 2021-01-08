В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола

В интернете появилась видеозапись драки, произошедшей в одном из продуктовых супермаркетов Сокола. Депутат Гордумы Вологды Алексей Коновалов, опубликовавший видео на своей странице в соцсети, утверждает, что участниками потасовки были воспитанники городской секции бокса, которой руководит Яков Богуславский.

— Хочу верить, что будет проведена внутренняя проверка и виновные понесут заслуженное наказание. В спортивной среде сегодняшняя драка — громкое дело. В любом случае, истинный спортсмен никогда не распустит руки. Хороший парень, всегда хороший. Драться нельзя, — пишет Коновалов.