Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» со счетом 4:3

Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Матч прошёл в подмосковной Балашихе, где омичи проводят свои домашние игры. Хозяева открыли счет в тот момент, когда у «Северстали» на площадке было на два игрока меньше. Но затем череповчане не только смогли сравнять счёт, но и выйти вперёд. Сначала Йоонас Няттинен забросил шайбу, а затем, при игре 4x4 Никита Гуслистов забил гол. Тренерский штаб «Авангарда» попробовал оспорить вторую шайбу и запросил видеоповтор, но судьи ничего запрещенного не увидели, и на первый перерыв "желто-черные" ушли, ведя в счёте - 2:1.

Во втором периоде череповчане пропустили три шайбы, и всё, чем смогли ответить, - голом Игоря Гераськина в заключительной двадцатиминутке. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Авангарда».



«Северсталь» сейчас занимает 7 место Западной конференции. Следующий матч череповчане проведут 10 января, будут принимать на своём льду ХК «Сочи».