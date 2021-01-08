В ближайшие три года в Вологодской области планируют ежегодно выдавать более 400 льготных займов по ипотеке, сообщает сайт регионального правительства.

Предоставлением жилищных займов на льготных условиях занимается Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области. На меру поддержки могут претендовать граждане России, проживающие на территории региона, при рождении у них после 1 января 2018 года ребенка, а также молодые (до 35 лет) и многодетные семьи с детьми (вне зависимости от даты рождения ребенка).

Займы предоставляются на покупку квартиры в многоквартирном доме на территории области на первичном, вторичном рынках жилья, либо на рефинансирование ранее взятого кредита на указанные цели. Сейчас ставка по займу в рамках региональной программы составляет от 5% до 6,4% годовых в зависимости от размера первоначального взноса.