В Вологодской области планируют ежегодно выдавать более 400 льготных займов по ипотеке

08.01.2021 [Общество]

В ближайшие три года в Вологодской области планируют ежегодно выдавать более 400 льготных займов по ипотеке, сообщает сайт регионального правительства. 

Предоставлением жилищных займов на льготных условиях занимается Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области. На меру поддержки могут претендовать граждане России, проживающие на территории региона, при рождении у них после 1 января 2018 года ребенка, а также молодые (до 35 лет) и многодетные семьи с детьми (вне зависимости от даты рождения ребенка).

Займы предоставляются на покупку квартиры в многоквартирном доме на территории области на первичном, вторичном рынках жилья, либо на рефинансирование ранее взятого кредита на указанные цели. Сейчас ставка по займу в рамках региональной программы составляет от 5% до 6,4% годовых в зависимости от размера первоначального взноса.

«В 2019 году льготные ипотечные займы получили 84 семьи, из областного бюджета на данные цели выделено 8,6 млн. рублей. В 2020 году выдано 248 ипотечных займов. На 2021–2023 годы предусмотрено финансирование в размере 50,0 млн. руб. ежегодно, что позволит предоставить не менее 410 займов в год», — пояснил заместитель губернатора области Антон Стрижов.

Тэги: ипотека, льготы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП на автодороге Чекшино-Тотьма в Вологодской области
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
Три ДТП произошли на трассе Чекшино-Тотьма-Никольск в Вологодской области 2 января
Вологодский бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств по мнению «Афиша Daily»
Двое пьяных вологжан катались на тележках в торговом центре на Пошехонском шоссе
317 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце собака вытащила девочку на проезжую часть прямо под машину
31.12.2020 [Культура]

Новогодняя афиша Вологодской области

3546
0
08.01.2021 [Происшествия]

В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола

533
0
08.01.2021 [Общество]

Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен

252
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прорыв магистрального водовода на улице Конева в Вологде устранен
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» со счетом 4:3
303 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Никольчанин на охоте случайно застрелил человека
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6628
0
07.01.2021 [БлогоVO]

Уж мы-то точно не захотим, как в Америке

569
0
05.01.2021 [Обзор Прессы]

Вологда. Тихий рождественский разговор | РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

888
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика