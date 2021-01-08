В ближайшие три года в Вологодской области планируют ежегодно выдавать более 400 льготных займов по ипотеке, сообщает сайт регионального правительства.
Предоставлением жилищных займов на льготных условиях занимается Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области. На меру поддержки могут претендовать граждане России, проживающие на территории региона, при рождении у них после 1 января 2018 года ребенка, а также молодые (до 35 лет) и многодетные семьи с детьми (вне зависимости от даты рождения ребенка).
Займы предоставляются на покупку квартиры в многоквартирном доме на территории области на первичном, вторичном рынках жилья, либо на рефинансирование ранее взятого кредита на указанные цели. Сейчас ставка по займу в рамках региональной программы составляет от 5% до 6,4% годовых в зависимости от размера первоначального взноса.
«В 2019 году льготные ипотечные займы получили 84 семьи, из областного бюджета на данные цели выделено 8,6 млн. рублей. В 2020 году выдано 248 ипотечных займов. На 2021–2023 годы предусмотрено финансирование в размере 50,0 млн. руб. ежегодно, что позволит предоставить не менее 410 займов в год», — пояснил заместитель губернатора области Антон Стрижов.