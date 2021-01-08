Вологжанин лишился 24 тысяч рублей, пытаясь в интернете купить щенка

Мошенники на 24 тысячи рублей обманули жителя Вологды при покупке щенка. Как рассказал полицейским 21-летний потерпевший, в январские праздники он решил купить щенка породы бигль.

— Изучая сайт объявлений, он нашел интересный вариант в Воронеже. Пообщавшись с продавцом, он решил оставить покупку на потом, но автор объявления в переписке в чате сообщил, что потом уже будет поздно и щенков раскупят, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Предоплату продавец попросил перечислить ему на карту и выслал ссылку, по которой нужно было перейти для этого. Чтобы убедить покупателя в безопасности сделки, злоумышленник даже выслал вологжанину фотографию паспорта, который якобы ему принадлежит.

Поверив мошеннику, молодой человек ввел данные своей карты в специальные поля оплаты несколько раз, так как сайт выдавал ошибку. В итоге покупатель щенка лишился 24 тысяч 461 рубля.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.