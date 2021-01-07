В Великом Устюге открылась выставка вологодского кружева

Выставка «Кружевная сказка» открылась в Музее истории и культуры Великого Устюга. Это совместный проект Великоустюгского музея-заповедника и отдела традиционной народной культуры «Лад» Великоустюгского культурно-досугового центра.

— В экспозиции демонстрируются работы, выполненные в технике вологодского кружевоплетения. Это разнообразные элементы женского костюма и аксессуары к нему – воротники, косынки и шарфы. Много на выставке и кружевных салфеток. Все изделия выполнены в технике вологодского кружевоплетения из натуральных нитей – хлопка и льна, — сообщает Великоустюгский музей-заповедник.

В экспозиции воссоздан уголок жилого интерьера, особую праздничность и нарядность которому придают кружева, украшающие даже новогоднюю ёлочку.

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