В Вологодском районе пьяный курильщик получил ожоги 40% тела на пожаре

В Вологодском районе 57-летний мужчина получил ожоги 40% тела при пожаре в деревянном доме. Инцидент произошел вечером 6 января в деревне Острецово.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка жилой части дома, чердачные перекрытия и кровля.

По данным пресс-службы областного УМЧС, строение принадлежит 96-летней женщине, которая сейчас проживает в интернате для пенсионеров и инвалидов в поселке Молочное. В сгоревшем доме проживал родственник пенсионерки. Мужчину спасли из огня соседи, он госпитализирован.

— По свидетельству односельчан пострадавший злоупотреблял спиртными напитками и курил, был судим, постоянного места работы не имел, — сообщает пресс-служба УМЧС.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшего.