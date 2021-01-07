В Вологодском районе пьяный курильщик получил ожоги 40% тела на пожаре

07.01.2021 [Происшествия]

В Вологодском районе 57-летний мужчина получил ожоги 40% тела при пожаре в деревянном доме. Инцидент произошел вечером 6 января в деревне Острецово.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка жилой части дома, чердачные перекрытия и кровля.

По данным пресс-службы областного УМЧС, строение принадлежит 96-летней женщине, которая сейчас проживает в интернате для пенсионеров и инвалидов в поселке Молочное. В сгоревшем доме проживал родственник пенсионерки. Мужчину спасли из огня соседи, он госпитализирован. 

— По свидетельству односельчан пострадавший злоупотреблял спиртными напитками и курил, был судим, постоянного места работы не имел, — сообщает пресс-служба УМЧС.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшего. 

Тэги: пожар, ожоги

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
В Череповецком районе семь человек получили травмы в ДТП
Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП на автодороге Чекшино-Тотьма в Вологодской области
326 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
Три ДТП произошли на трассе Чекшино-Тотьма-Никольск в Вологодской области 2 января
Вологодский бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств по мнению «Афиша Daily»
«Забег обещаний» прошел в Вологде в первый день 2021 года
Двое пьяных вологжан катались на тележках в торговом центре на Пошехонском шоссе
06.01.2021 [БлогоVO]

Дмитрий Певцов: «Товарищи, не надо в Тарногу возить мусор. Услышьте нас, вам же лучше будет»

860
0
28.12.2020 [Общество]

Жители Тарногского и Нюксенского районов выступили против завоза мусора на их полигоны из других муниципалитетов

1546
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двое череповчан украли со склада 90 литров пива
В 2021 году Череповец получит 35 новых автобусов на газомоторном топливе
В Великом Устюге открылась выставка вологодского кружева
В Череповце мужчина провалился под лед на реке Шексне
307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
В Вологодском районе пьяный курильщик получил ожоги 40% тела на пожаре
Череповчанин похитил у бывшей сожительницы полмиллиона рублей
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6474
0
07.01.2021 [БлогоVO]

Уж мы-то точно не захотим, как в Америке

85
0
05.01.2021 [Обзор Прессы]

Вологда. Тихий рождественский разговор | РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

685
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика