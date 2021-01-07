Череповчанин похитил у бывшей сожительницы полмиллиона рублей

В Череповце полицейские раскрыли кражу 500 тысяч рублей из квартиры. Заявление от потерпевшей поступило еще в середине декабря.

39-летняя женщина рассказала, что она продала квартиру. За день до происшествия она обналичила в банке 1,3 млн рублей, принесла их домой в сумке и положила в тахту. Вскоре к ней пришел бывший сожитель, с которым она рассталась несколько недель назад. Череповчанин заявил, что пришел забрать свои вещи, однако после его ухода из тахты пропали полмиллиона рублей.

— Сотрудниками полиции была составлена ориентировка на подозреваемого мужчину. В ходе долгих поисков полицейские вышла на след разыскиваемого лица, и задержали его в новогодние праздники в сильном алкогольном опьянении в одном из заведений города. Мужчина был доставлен в дежурную часть, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

На следующее утро мужчину допросили, выяснилось, что это он похитил деньги. Череповчанин рассказал, что сожительница ранее говорила ему о сделке. В тот день он действительно пришел за вещами, но нашел в спальне сумку и решил похитить из нее 500 тысяч рублей.

К моменту задержания все деньги 34-летний мужчина уже успел потратить на на одежду, выпивку, съемные квартиры и отдых в саунах города.

Возбуждено уголовное дело о краже.