Фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест» проходит в Тотемском районе

07.01.2021 [Культура]

Четвертый фестиваль колокольной музыки "Рождественский благовест" проходит в эти дни в Тотемском районе. В этом году малиновый звон звучит не только над райцентром, но и в селе Никольском, на родине Николая Рубцова. 

«В этом году фестиваль посвящен 85-летию со дня рождения Николая Михайловича, у которого есть великолепное стихотворение о колокольном звоне «Вечерний звон» – лиричное, нежное, звучащее тысячами колокольных переливов. В основе этого произведения лежит образ родной земли – прекрасной, но простой и близкой, лишенной пафоса и патетики. Наряду с солидным соборным колоколом Рубцов упоминает его скромного «младшего брата» - луговой колокольчик, и наделяет его способностью издавать звон», - пишет в соцсетях директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

7 января в Тотьме также пройдут экскурсии на открытом воздухе «Рубцовские места». Экскурсанты не только познакомятся с некоторыми «рубцовскими адресами» и памятными местами города, связанными с именем поэта – редакцией районной газеты, бывшим Домом колхозника, мостами по улице Володарского, городским парком, но и смогут оценить обновленные общественные пространства -  открытые в конце 2020 года набережную Кускова и парк Вахрушова.

Колокола тотемских колоколен будут звучать 7 января с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 16.00.

Тэги: колокольный звон, фестиваль

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