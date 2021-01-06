В Вологодском районе дорожники будут расчищать дворы от снега по заявкам управляющих компаний

06.01.2021 [Общество]

В Вологодском районе специалисты дорожного ремонтно-строительного управления будут расчищать дворы от снега. Ранее этим занимались управляющие компании.

«Работа управляющих компаний по расчистке дворов от снега вызывала множество нареканий от жителей. Основные проблемы — низкая оперативность в решении этих вопросов, плохое качество расчистки», — сообщает пресс-служба районной администрации

Теперь по заявкам УК дорожники будут расчищать придомовые территории, в том числе и стоянки. Автовладельцев просят убирать машины на время уборки, чтобы могла проехать техника.

Тэги: уборка снега, уборка дворов

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