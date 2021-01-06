Вологодский лыжник Денис Спицов занял второе место на этапе многодневной гонки Тур де Ски

Денис Спицов занял второе место на 4 этапе лыжной многодневки Тур де Ски, который в эти дни проходит в итальянском Тоблахе.

Уроженец Вожеги в индивидуальной гонке на 15 км. свободным стилем показал результат 32:57.9, уступив 8.3 секунды лидеру нынешнего сезона Кубка мира, Александру Большунову. На третьем месте ещё один россиянин - Иван Якимушкин.

В общем зачете Тур де Ски Спицов после четырех гонок идет на 3 месте, уступая лидеру, Александру Большунову, 1 мин. 18 сек. Соревнования завершатся в воскресенье, 10 января.