Вологодский лыжник Денис Спицов занял второе место на этапе многодневной гонки Тур де Ски

06.01.2021 [Спорт]

Денис Спицов занял второе место на 4 этапе лыжной многодневки Тур де Ски, который в эти дни проходит в итальянском Тоблахе.

Уроженец Вожеги в индивидуальной гонке на 15 км. свободным стилем показал результат 32:57.9, уступив 8.3 секунды лидеру нынешнего сезона Кубка мира, Александру Большунову. На третьем месте ещё один россиянин - Иван Якимушкин.

В общем зачете Тур де Ски Спицов после четырех гонок идет на 3 месте, уступая лидеру, Александру Большунову, 1 мин. 18 сек. Соревнования завершатся в воскресенье, 10 января.

Тэги: лыжня

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