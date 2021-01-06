Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»

06.01.2021 [Спорт]

Из-за проблем с коронавирусом и закрытием границ китайский клуб в этом сезоне проводит все свои домашние матчи КХЛ в подмосковных Мытищах. Перед вторым перерывом череповчане вели в счёте 3:1. Шон Лалонд открыл счёт в первом периоде, затем Даниил Вовченко в большинстве и Йоонас Няттинен в течении пяти минут второго периода довели преимущество «Северстали» до трех шайб, но ещё до второго перерыва китайцам удалось сократить свое отставание.

В третьем периоде китайцам удалось сократить своё отставание до минимума. А окончательный счёт установил Александр Петунин, реализовав буллит который сам же и заработал. 4:2 - «Северсталь» начинает год с победы.

«Очень важная игра после тяжёлого поражения в Сочи. Попросили ребят сыграть собранно. До счёта 0:3 играли очень хорошо. Шайба немножко ненужная была в конце второго периода. Тяжёлый третий период. Сопернику было терять нечего – они наседали. Хорошо, что выстояли. Четвёртый гол забили хороший. Ребят с победой. Едем дальше», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Из Подмосковья череповчанам далеко уезжать не придётся. Завтра «Северстали» предстоит матч против одного из лидеров Восточной конференции, омского «Авангарда», который свои домашние матчи проводит в Балашихе.

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете
Новогодняя афиша Вологодской области
Утонувший дебаркадер, крокодил в сумке, вор в пододеяльнике: курьезы 2020 года в Вологодской области
Мать и двое детей погибли при пожаре в Кичменгско-Городецком районе
В Вологде в заброшенном доме обнаружили тело мужчины
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
В Череповецком районе семь человек получили травмы в ДТП
Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП на автодороге Чекшино-Тотьма в Вологодской области
326 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодский бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств по мнению «Афиша Daily»
31.12.2020 [Культура]

Новогодняя афиша Вологодской области

2949
0
06.01.2021 [Общество]

В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев

289
0
06.01.2021 [БлогоVO]

Охрана исторических домов в Вологде: как можно не отвечать за нарушения по закону

286
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
В Череповце женщина пыталась похитить из супермаркета тележку с алкоголем и продуктами
Мошенники на 55 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку
310 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Череповчанина, похитившего телефон знакомой, который она забыла в такси, осудили условно
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

6162
0
06.01.2021 [БлогоVO]

Охрана исторических домов в Вологде: как можно не отвечать за нарушения по закону

286
0
05.01.2021 [Обзор Прессы]

Вологда. Тихий рождественский разговор | РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

331
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика