Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар»

Из-за проблем с коронавирусом и закрытием границ китайский клуб в этом сезоне проводит все свои домашние матчи КХЛ в подмосковных Мытищах. Перед вторым перерывом череповчане вели в счёте 3:1. Шон Лалонд открыл счёт в первом периоде, затем Даниил Вовченко в большинстве и Йоонас Няттинен в течении пяти минут второго периода довели преимущество «Северстали» до трех шайб, но ещё до второго перерыва китайцам удалось сократить свое отставание.

В третьем периоде китайцам удалось сократить своё отставание до минимума. А окончательный счёт установил Александр Петунин, реализовав буллит который сам же и заработал. 4:2 - «Северсталь» начинает год с победы.

«Очень важная игра после тяжёлого поражения в Сочи. Попросили ребят сыграть собранно. До счёта 0:3 играли очень хорошо. Шайба немножко ненужная была в конце второго периода. Тяжёлый третий период. Сопернику было терять нечего – они наседали. Хорошо, что выстояли. Четвёртый гол забили хороший. Ребят с победой. Едем дальше», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Из Подмосковья череповчанам далеко уезжать не придётся. Завтра «Северстали» предстоит матч против одного из лидеров Восточной конференции, омского «Авангарда», который свои домашние матчи проводит в Балашихе.