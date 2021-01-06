В Череповце женщина пыталась похитить из супермаркета тележку с алкоголем и продуктами

06.01.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 41-летнюю жительницу Бабаевского района, которая пыталась похитить из супермаркета на Октябрьском проспекте тележку с товарами.

«Как выяснили росгвардейцы, одна из покупательниц положила в торговую тележку алкоголь, сладости и продукты питания, а затем прошла вместе с ней мимо кассовой зоны. Сумма ущерба составила 8800 рублей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанная отказалась пояснить причину своего поступка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: кража

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