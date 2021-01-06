Мошенники на 55 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку

06.01.2021 [Происшествия]

35-летний житель Череповца стал жертвой мошенников. Он рассказал полицейским, что нашёл в интернете сайт с анкетами и контактными данными проституток.

«Связавшись по данным телефонам, череповчанин узнал, что для встречи с понравившейся женщиной необходимо перевести предоплату. В итоге, желая получить интим-услуги, мужчина самостоятельно перевел 55 тысяч 568 рублей на другой банковский счет. Осознав, что стал жертвой обмана, череповчанин и обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 101 000 рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, проституция

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