Череповчанина, похитившего телефон знакомой, который она забыла в такси, осудили условно

В Череповце суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в мошенничестве. Инцидент произошёл весной 2020 года.

Подсудимый узнал, что его коллега оставила в такси телефон, и решил его похитить. Для этого он позвонил в службу заказа, представился мужем потерпевшей и попросил водителя привезти гаджет ему. После он спрятал телефон в шкафу и собирался его продать.

В суде мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно. Украденный телефон вернули владелице, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.