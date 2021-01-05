Череповчанина, похитившего телефон знакомой, который она забыла в такси, осудили условно

05.01.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в мошенничестве. Инцидент произошёл весной 2020 года.

Подсудимый узнал, что его коллега оставила в такси телефон, и решил его похитить. Для этого он позвонил в службу заказа, представился мужем потерпевшей и попросил водителя привезти гаджет ему. После он спрятал телефон в шкафу и собирался его продать.

В суде мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно. Украденный телефон вернули владелице, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Тэги: мошенничество, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете
Утонувший дебаркадер, крокодил в сумке, вор в пододеяльнике: курьезы 2020 года в Вологодской области
Новогодняя афиша Вологодской области
Мать и двое детей погибли при пожаре в Кичменгско-Городецком районе
В Вологде в заброшенном доме обнаружили тело мужчины
В Череповецком районе семь человек получили травмы в ДТП
В Череповце столкнулись два трамвая
Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП на автодороге Чекшино-Тотьма в Вологодской области
326 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде директор управляющей компании подделывал протоколы собраний жильцов
01.01.2021 [Обзор Прессы]

Январь вступает в силу: как изменится жизнь россиян с новогодней ночи

1276
0
30.12.2020 [Общество]

Утонувший дебаркадер, крокодил в сумке, вор в пододеяльнике: курьезы 2020 года в Вологодской области

2765
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанина, похитившего телефон знакомой, который она забыла в такси, осудили условно
В Череповце полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков
308 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
29-летний мужчина погиб при пожаре в Вологодском районе
Суд заключил под стражу 19-летнего жителя Шексны, подозреваемого в убийстве отца
Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире
В Верховажском районе «Лада Гранта» врезалась в ограждение
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

5671
0
05.01.2021 [БлогоVO]

На загородной трассе Вологодского района недалеко от дежуривших инспекторов ДПС из леса вышла лисица

60
0
05.01.2021 [Обзор Прессы]

Вологда. Тихий рождественский разговор | РЕАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

106
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика