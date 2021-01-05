В Череповце полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков

В Череповце сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

Около 5 утра полицейские заметили подозреваемого, который вышел из гаражного кооператива в Заягорбском районе города и, шатаясь, направился в сторону улицы Красной. Его доставили в отдел полиции для установления личности.

«В ходе проверки было принято решение досмотреть задержанного. При проведении досмотра в присутствии понятых сотрудники ГИБДД обнаружили в карманах верхней одежды несколько свертков с неизвестным веществом. На место досмотра были вызваны сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Всего полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого 25 свертков, замотанных в изоленту синего цвета. Изъятое вещество было направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятым является наркотическое средство синтетического происхождения метилэфедрон общей массой более 53 грамм», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Мужчина рассказал, что приобрёл наркотик, чтобы сбыть его на территории города. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.