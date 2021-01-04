Череповчанка на 3600 рублей обманула трёх иностранцев, которых пообещала фиктивно прописать в своей квартире

04.01.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве.

Потерпевший — иностранный гражданин — рассказал, что череповчанка обещала зарегистрировать его и двух его знакомых в своей квартире. За это подозреваемая взяла с каждого из них по 1200 рублей предоплаты, но не выполнила обещанного и похитила деньги. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

«В разговоре с полицейскими задержанная признала вину и пояснила, что обманула мужчин, так как сильно нуждалась в деньгах. Зная, что за фиктивную регистрацию ей может грозить ответственность, женщина не выполнила условия „договора“, а полученные на руки миграционные карты и паспорта выбросила», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Потерпевших предупредили об ответственности за подделку документов.

Тэги: фиктивная прописка, мошенничество

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