В Верховажском районе «Лада Гранта» врезалась в ограждение

Автомобиль «Лада Гранта», под управлением 38-летней женщины, врезался в ограждение на 651 км автодороги Москва — Архангельск около 04:55 утра 4 января.

«По предварительной версии женщина 1982 г. р., управляя автомобилем Лада Гранта, двигаясь в сторону г. Архангельск, находясь в утомленном состоянии, не справилась с управлением и допустила наезд на барьерное ограждение», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В результате ДТП пострадал пассажир авто — 12-летняя девочка. Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавшую доставили в больницу с ушибами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.