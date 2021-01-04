Череповчанин получил полгода колонии за кражу чужого шуруповёрта из камеры хранения в супермаркете

В Череповце суд огласил приговор местному жителю, признанному виновным в краже чужого шуруповёрта из камеры для хранения вещей в супермаркете. Инцидент произошёл в мае 2020 года.

Подсудимый П. пришёл в магазин с пачкой сигарет, и положил её в камеру хранения. Ключ от ячейки мужчина взял с собой. Купив продукты, он забыл номер нужной камеры и стал открывать ящики наугад.

«На удачу, ключ подошел к одной из ячеек, в которой гражданин П. обнаружил новую дрель-шуруповерт в упаковке. Гражданин П. очень обрадовался такому развитию событий. Оглядевшись вокруг и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он взял эту дрель себе и отнёс домой», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Личность обвиняемого удалось установить по записям с камер видеонаблюдения. Похишенное вернули законному владельцу.

В суде череповчанин полностью признал вину. С учётом того, что мужчина ранее уже был судим за кражи, ему назначено наказание в виде шести месяцев колонии строгого режима.