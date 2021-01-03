Усадьба Брянчаниновых приглашает вологжан на рождественские мероприятия

Усадьба Брянчаниновых приглашает вологжан и гостей города на рождественские программы.

Интерактивная костюмированная программа «Рождество приходит в дом» пройдёт 7 января в 14:00 и 9 января в 13:00. Гости познакомятся с историей усадьбы и рода дворян Брянчаниновых, узнают, как готовили и праздновали Рождество в 19-м веке и примут участие в рождественских играх и забавах.

Стоимость участия: 350 рублей. Возрастных ограничений нет. В группе участников будет не более 15 человек.

Экскурсии по усадебному дому пройдут 8 января в 12:00 и в 14:00. Это будет рассказ о жизни старинной дворянской усадьбы 19-го века по документальным и художественным экспозициям усадьбы Брянчаниновых.

Стоимость участия: 200 рублей. Льготный билет: 100 рублей. Возрастных ограничений нет.

Игра-путешествие по усадебному парку «Рождественская звезда» пройдёт 10 января в 13:00. Участники в игровой форме познакомятся с историей праздника Рождества и его традициями, выполнят творческие, интеллектуальные и музыкальные задания.

Стоимость участия: 350 рублей. Возрастных ограничений нет.

Количество участников ограничено. На программы необходима предварительная запись по телефонам: 8 921-601-79-17, 8 921-601-79-25.

Напоминаем, что село Покровское находится в 28 километрах от Вологды. Проезд до Покровского осуществляется по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

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