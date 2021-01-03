Зимние археологические игры пройдут в Музее археологии в Череповце 6 января

03.01.2021 [Культура]

Зимние археологические игры – 2021 пройдут в Музее археологии в Череповце 6 января.

Время начала игр – 11:00 и 12:00. Место – музейный дворик. Количество участников ограничено, поэтому ведётся предварительная запись по ссылке.

Участникам нужно собрать команду до 5 человек или записаться в сборную.

Стоимость участия – 100 рублей.

Зимние археологические игры проводятся в Музее археологии уже не первый раз. Мероприятие очень нравится участникам, поэтому решили повторить. К тому же оно пройдёт на свежем воздухе и поэтому будет полностью соответствовать всем санитарным нормам.

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