Экскурсии по дому купца Наумова пройдут в Вологде 5 и 6 января

03.01.2021 [Культура]

На экскурсии по дому купца Наумова приглашает 5 и 6 января вологодский Центр ремёсел.

В программе мероприятия – рассказ о жизни купца Наумова, история дома, а также посещение выставок Центра ремёсел и возможность сделать селфи в праздничных фотозонах.

Напомним, что Дом Наумова в Вологде также известен под названием «Дом кружевниц». Рядом с этим домом раньше находилась церковь Благовещения, которая как раз и дала название улице, а возле неё был знаменитый вологодский кружевной рынок. Этот дом был доходным, в нём останавливались кружевницы, которые приезжали на рынок, чтобы продать свои работы.

Сейчас в Центре ремёсел работают две выставки: новогодняя выставка игрушек из ваты Ольги Брагиной «Зимние забавы» и выставка гравюры и живописи «Праздник к нам приходит» Марии Ведясовой и ее учеников из Художественной школы имени Корбакова.

Начало экскурсий 5 и 6 января в 13:00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Предварительная запись по телефонам: (8172) 34-33-30, 8-900-540-90-90.

Стоимость экскурсии 100 рублей с человека. 

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