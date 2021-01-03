Пешеходная экскурсия «Секреты деревянных домов» пройдёт в Вологде 6 января. Проведёт её координатор сообщества «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова.

– Друзья! Пока погода хорошая и настроение у нас отличное, объявляю сборную экскурсию на мою любимую тему - про деревянные домики и про то, как всё устроено, – говорит Елена. – Будем гулять, смотреть красоту, находить новое в известном, и узнаем про нашу деревянную застройку то, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить.