Мастер-классы по народным промыслам для детей и взрослых пройдут в Вологде 3 и 4 января. Участие в мероприятиях бесплатное.
Вы сможете своими руками создать подарок под руководством мастеров народных промыслов.
Расписание:
3 января с 11:00 до 16:00
- Народная кукла (мастер – Жанна Вересова)
- Ивоплетение (мастер – Леонид Шишов)
- Береста и тиснение (мастер – Галина Лукинская
4 января с 11:00 до 16:00
- Народная кукла (мастер – Жанна Вересова)
- Ивоплетение (мастер – Леонид Шишов)
- Береста (мастер – Елена Зорина)
Мастер-классы пройдут в центре «Резной палисад» по адресу: Вологда, ул. Засодимского, 5.
Участие бесплатное.
(0+)