Мастер-классы по народным промыслам для детей и взрослых пройдут в Вологде 3 и 4 января. Участие в мероприятиях бесплатное.

Вы сможете своими руками создать подарок под руководством мастеров народных промыслов.

Расписание:

3 января с 11:00 до 16:00

Народная кукла (мастер – Жанна Вересова)

Ивоплетение (мастер – Леонид Шишов)

Береста и тиснение (мастер – Галина Лукинская

4 января с 11:00 до 16:00

Народная кукла (мастер – Жанна Вересова)

Ивоплетение (мастер – Леонид Шишов)

Береста (мастер – Елена Зорина)

Мастер-классы пройдут в центре «Резной палисад» по адресу: Вологда, ул. Засодимского, 5.

Участие бесплатное.

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