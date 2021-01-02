Череповчанин разбушевался и проломил гипсокартоновую стену в кафе

Пьяный дебош утроил 28 летний мужчина в кафе на проспекте Победы в Череповце. Сообщение о сработавшей тревожной кнопке поступило на пульт дежурного вневедомственной охраны около 10 часов утра 2 января.

– Прибывшим на охраняемый объект сотрудникам Росгвардии администратор заведения пояснил, что один из отдыхающих распивал в кафе спиртные напитки. В какой-то момент он стал вести себя неадекватно, приставать к другим посетителям, нецензурно ругаться и размахивать руками. Работники заведения сделали ему замечание, однако мужчина начал проявлять агрессию и стал бить кулаками в гипсокартонную стену, пробив ее в нескольких местах, – сообщается в пресс-релизе.

Нарушителя задержали и передали сотрудникам полиции для выяснения причин буйного поведения и принятия процессуального решения.

