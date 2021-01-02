Погром в одной из саун Череповца устроила 18-летняя девушка

02.01.2021 [Происшествия]

18-летняя девушка устроила погром в сауне в Череповце 2 января. Сигнал о сработавшей сигнализации в одной из саун города поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны Череповца ранним утром, около 05:40.

Прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии администратор сауны рассказала, что услугами сауны воспользовались две девушки. 

– Для отдыха подруги взяли с собой алкоголь и после его употребления стали вести себя неадекватно, а затем, видимо, пытаясь найти выход, одна из подруг стала пинать двери. В результате она повредила обшивку у двух дверей. Администратор потребовала прекратить погром и возместить причиненный ущерб.  Когда посетительница ответила отказом, администратор нажала на «тревожную кнопку», – говорится в пресс-релизе. 

Сотрудники Росгвардии установили личность нарушительницы, ею оказалась18-летняя жительница Череповца. 

Сумма ущерба от погрома, который она устроила в заведении, по предварительным данным составила порядка 10 тысяч рублей. 

Росгвардейцы передали нарушительницу полицейским.
 

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