Погром в одной из саун Череповца устроила 18-летняя девушка

18-летняя девушка устроила погром в сауне в Череповце 2 января. Сигнал о сработавшей сигнализации в одной из саун города поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны Череповца ранним утром, около 05:40.

Прибывшим на вызов сотрудникам Росгвардии администратор сауны рассказала, что услугами сауны воспользовались две девушки.

– Для отдыха подруги взяли с собой алкоголь и после его употребления стали вести себя неадекватно, а затем, видимо, пытаясь найти выход, одна из подруг стала пинать двери. В результате она повредила обшивку у двух дверей. Администратор потребовала прекратить погром и возместить причиненный ущерб. Когда посетительница ответила отказом, администратор нажала на «тревожную кнопку», – говорится в пресс-релизе.

Сотрудники Росгвардии установили личность нарушительницы, ею оказалась18-летняя жительница Череповца.

Сумма ущерба от погрома, который она устроила в заведении, по предварительным данным составила порядка 10 тысяч рублей.

Росгвардейцы передали нарушительницу полицейским.

