317 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 317 новых случаев коронавирусной инфекции, 345 человек выздоровели, никто не умер. Такие данные 2 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.
Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 24 078 пациентам. Большая часть из них — 19 384 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 438 случаях.
Данные по загруженности моногоспиталей в Вологодской области на 2 января:
Вологда:
- Советский проспект - 41%
- Северная, 15 - 81%
- Чернышевского, 68 - 12%
Череповец
- Ломоносова, 15 - 72%
- Луначарского, 50 - 35%
Великий Устюг
- Советский проспект, 10 - 96%
Общая загруженность моногоспиталей на Вологодчине - 53%.