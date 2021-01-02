317 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

02.01.2021 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 317 новых случаев коронавирусной инфекции, 345 человек выздоровели, никто не умер. Такие данные 2 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 24 078 пациентам. Большая часть из них — 19 384 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 438 случаях.

Данные по загруженности моногоспиталей в Вологодской области на 2 января:

Вологда:

  • Советский проспект - 41%
  • Северная, 15 - 81%
  • Чернышевского, 68 - 12%

Череповец

  • Ломоносова, 15 - 72%
  • Луначарского, 50 - 35%

Великий Устюг

  • Советский проспект, 10 - 96%

Общая загруженность моногоспиталей на Вологодчине - 53%.

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