317 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 317 новых случаев коронавирусной инфекции, 345 человек выздоровели, никто не умер. Такие данные 2 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 24 078 пациентам. Большая часть из них — 19 384 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 438 случаях.

Данные по загруженности моногоспиталей в Вологодской области на 2 января:

Вологда:

Советский проспект - 41%

Северная, 15 - 81%

Чернышевского, 68 - 12%

Череповец

Ломоносова, 15 - 72%

Луначарского, 50 - 35%

Великий Устюг

Советский проспект, 10 - 96%

Общая загруженность моногоспиталей на Вологодчине - 53%.