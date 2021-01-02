Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП на автодороге Чекшино-Тотьма в Вологодской области

Один человек погиб и четверо получили травмы в ДТП, которое произошло вечером 1 января на 296 километре автодороги Чекшино-Тотьма.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Вологодской области, столкновение произошло около 17:47.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Фольцваген Джетта.

В результате аварии водитель ВАЗ-2112 скончался в машине скорой помощи. Находившиеся в Фольцвагене Джетта: 32-летний водитель, 30-летняя женщина и двое детей – трёхлетняя девочка и годовалый мальчик – получили телесные повреждения и были доставлены в Никольскую ЦРБ. После осмотра врачи отпустили их домой.